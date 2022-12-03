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AAC Championship: Tulane 45, UCF 28 - Gus Malzahn, Players Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

UCF loses in the AAC Championship Game to Tulane.

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