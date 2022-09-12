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Big Ten and SEC teams could mix up Florida SDE Andrew Rumph’s top four

New interests for Florida DE Andrew Rumph could change list of favorites
New interests for Florida DE Andrew Rumph could change list of favorites (Rivals.com)
Ryan Wright • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RWrightRivals
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