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{{ timeAgo('2022-11-13 22:05:46 -0600') }} football Edit

Chip Lindsey talks win at Tulane, John Rhys Plumlee's big game

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Facing the top defense in the AAC, UCF didn't miss a beat. The Knights ran all over Tulane, highlighted by John Rhys Plumlee's 176 yards which is a UCF record for a quarterback. UCF offensive coordinator Chip Lindsey recaps the performance and gives a look ahead to this week's game vs. Navy.


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