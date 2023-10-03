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DE Josh Celiscar Press Conference - Kansas Week

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

UCF defensive end and team captain Josh Celiscar addresses the Baylor game and the challenge they'll be facing with Kansas QB Jalon Daniels.

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