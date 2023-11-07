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Everything Oklahoma State Coach Mike Gundy said about UCF

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

No. 15 Oklahoma State visits UCF this Saturday as one of the hottest teams in the country. The Cowboys (7-2, 5-1 Big 12) have won five games in a row and are coming off a Bedlam victory against in-state rival Oklahoma. They'll make their first visit to UCF in a game that will kick off at 3:30 p.m. EST on ESPN.


Here's everything head coach Mike Gundy had to say at his weekly press conference about the Knights and going up against Gus Malzahn.

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