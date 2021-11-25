 UCFSports - Four-star 2023 DE Kaven Call ready to drop top five, lining up officials
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2021-11-25 08:32:31 -0600') }} football Edit

Four-star 2023 DE Kaven Call ready to drop top five, lining up officials

Kaven Call ready to announce top schools list
Kaven Call ready to announce top schools list (Chad Simmons / Rivals.com)
Ryan Wright • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RWrightRivals
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}