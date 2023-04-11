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Four-star LB Brian Huff schedules three summer official visits

Brian Huff
Brian Huff
Nick Harris • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsNick

Jonesboro (Ark.) four-star linebacker Brian Huff has scheduled three official visits for the month of June as one of Arkansas' top talents takes the next step in his recruitment.

Huff will start his official visit run at UCF on June 2-4 before seeing Notre Dame on June 9-11 and Missouri on June 23-25.

Here is what Huff had to say about each program going deeper into his recruitment.

Missouri - "I have a great bond with the coaching staff and they are losing a lot of players next year."

Notre Dame - "It’s a great academic school with a great football program."

UCF - "They have a great linebacker coach and just moved into the Big 12."

Arkansas will also remain deep in the mix as the Razorbacks have made the in-state talent a priority during his recruitment.

At 6-foot-3, 224 pounds, Huff is a four-star prospect, according to Rivals. He is the No. 3 recruit from the state of Arkansas and the No. 20 outside linebacker prospect in the country.

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