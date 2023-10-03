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Gus Malzahn Press Conference - Kansas Week

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF head coach Gus Malzahn reflects further on the loss to Baylor, QB John Rhys Plumlee's status and this week's road game at Kansas.

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