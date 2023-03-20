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Gus Malzahn recaps first spring practice

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF head coach Gus Malzahn talks about their first day of spring practice, integrating two new coordinators, highlights position battles and more.

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