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Gus Malzahn talks first scrimmage

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

UCF wrapped up their first week of preseason camp with a scrimmage on Sunday morning inside the Bounce House. Afterward, head coach Gus Malzahn updated their progress.

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