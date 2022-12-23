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John Rhys Plumlee talks Military Bowl, coming back for 2023 and more

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF quarterback John Rhys Plumlee made it official earlier this month: He's coming back for another season. After dealing with a hamstring issue late in the regular season, Plumlee believes he'll be closer to 100 percent for the Military Bowl vs. Duke.

Plumlee also talked about his plans to play baseball in the spring and Mike Keene's decision to transfer.

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