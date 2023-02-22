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Johnny Dawkins disappointed in effort in 82-75 loss to South Florida

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

South Florida sweeps the season series against UCF. Here's what head coach Johnny Dawkins had to say afterward.


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