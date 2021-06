Malik Bryant headlines star-studded list of Friday visitors

Before UCF hosts their final summer weekend of official visits, a talented group of unofficial visitors - mostly 2023 - made their way to campus earlier on Friday. The prospects came from all over the state, including several from Florida powerhouse programs such as IMG Academy, Miami Central, Lake City Columbia and Tampa Catholic.

The big name on campus was undoubtedly Class of 2023 outside linebacker Malik Bryant, rated by Rivals.com as the No. 18 player in the nation. As highly rated as he is, Bryant will likely be elevated to five-star status once the full 2023 rankings are rolled out. With offers from just about everybody, the Orlando native and former Jones High School product has already visited Georgia, Clemson, Florida State, Florida and Texas A&M among others.

Miami Central has sent a few players to UCF through the years, including Jeffrey Godfrey, Joshua Reese and most recently Tatum Bethune. Among the Rockets visiting UCF today were defensive end Rueben Bain Jr. and Lamar Seymore. Bain's offer list is already quite lengthy, which includes all the Florida schools as well as Alabama and many others. He's also visited Miami and Florida this month. Seymore, who is currently committed to Miami, received his UCF offer in May and has many more including FSU. He also visited UCF for the spring game.

Class of 2022 Lake City Columbia wide receiver Marcus Peterson officially visited during Bounce House Weekend and will announce his decision this upcoming Sunday. Two of his 2023 teammates visited and earned UCF offers, Amare Ferrell and Jaden Robinson. Ferrell's other offers include Cincinnati, Arizona, South Carolina, Pitt, Penn State, Tennessee, Miami, Ole Miss, Florida State and West Virignia. He's also visited South Carolina this month. Robinson has an offer list that includes Cincinnati, Virginia Tech, Kentucky, South Carolina, Notre Dame, Pitt, Penn State, Tennessee, Texas A&M, Mississippi State, Ole Miss and Michigan State. His other June visits include South Carolina and Texas A&M.

The group from Tampa Catholic included Lewis Carter, who also visited for Bounce House Weekend, as well as Jaiden Giovenco, Baraka Andrews and Eddy Pierre-Louis. Another Tampa Catholic star, Class of 2022's Jaquise Alexander, previously visited UCF though was not there today. UCF has offered Carter and Pierre-Louis. Carter has an offer list that includes West Virginia, Nebraska, Georgia Tech, Penn State, Pitt, Kentucky, Auburn, Georgia, Texas A&M, Miami, Virginia Tech, Florida, LSU, Louisville and South Florida. He also previously visited UCF earlier in the month. Pierre-Louis, a Class of 2024 defensive tackle, already has quite the early offer sheet including Florida, Georgia, West Virginia, Florida State and Miami.

North Florida was represented as well with a visit from defensive tackle Jordan Hall of Jacksonville (Fla.) Westside. UCF offered in early April, joining a list that also includes FSU, Miami, Florida Virginia Tech, Ole Miss, Georgia, Kentucky and Arizona State.

It wasn't just Florida players visiting on Friday. 2023 Mobile (Ala). Christian quarterback Miguel Camboia, who has early offers from Ole Miss and Maryland, also made it to campus.