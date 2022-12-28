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Military Bowl: Duke 30, UCF 13 - Gus Malzahn Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF head coach Gus Malzahn talks about his team's 30-13 loss to the Duke Blue Devils in the Military Bowl. The Knights finish the 2022 season with a 9-5 record.

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