News More News
{{ timeAgo('2022-12-28 17:10:27 -0600') }} football Edit

Military Bowl: Duke 30, UCF 13 - Players Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF quarterback John Rhys Plumlee, running back Isaiah Bowser and defensive end Josh Celiscar talk about their 30-13 loss to Duke in the Military Bowl.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}