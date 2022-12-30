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Military Bowl Sights & Sounds: UCF Knights vs. Duke Blue Devils

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The view from Navy-Marine Corps Memorial Stadium in Annapolis, Maryland for the 2022 Military Bowl between UCF and Duke. The Blue Devils won, 30-13.


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