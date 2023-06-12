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Rich Wallace: "UCF is a special place to me"

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Following the introductory press conference, new UCF baseball head coach Rich Wallace caught up with the media for a few more questions. Wallace, a former UCF player, reiterated how much this was his dream job. He spoke more prioritizing recruiting in the Central Florida area, the step up into the Big 12, importance of NIL and more.


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