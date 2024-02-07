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Rivals NSD Studio Show: UCF coach Gus Malzahn interview

John Garcia Jr. • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@johngarcia_jr

UCF coach Gus Malzahn joins the Rivals NSD Studio Show to talk about his 2024 recruiting class, the transfer portal and more.

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