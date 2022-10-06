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{{ timeAgo('2022-10-06 20:56:50 -0500') }} football Edit

Sights & Sounds from the 41-19 win vs. SMU

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The view from the Bounce House for UCF's resounding win against SMU in their American Athletic Conference opener.

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