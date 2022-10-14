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Sights & Sounds from UCF's 70-13 Space Game Blasting of Temple

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Mission VI of the Space Game was the most dominating win in UCF history, a 70-13 thrashing of Temple. QB John Rhys Plumlee accounted for seven touchdowns and the Citronaut offense rolled up 737 yards. The defense shut out the Owls in the second half.

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