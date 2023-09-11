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Sights & Sounds from UCF's 18-16 win at Boise State

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCFSports.com takes you to Idaho for the road trip to Boise State. Here's a view of the atmosphere inside Albertsons Stadium and the dramatic ending when Colton Boomer delivered the win with his fourth field goal of the game.


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