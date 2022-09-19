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{{ timeAgo('2022-09-19 01:12:36 -0500') }} football Edit

Sights & Sounds from UCF's 40-14 win at FAU

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The scene at FAU Stadium in Boca Raton for UCF's third game of the 2022 season and first road trip.

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