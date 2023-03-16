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{{ timeAgo('2023-03-16 20:14:59 -0500') }} basketball Edit

Sights & Sounds from UCF's 67-49 NIT win at Florida

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The view from University of Florida's O'Connell Center as the UCF Knights crushed the Gators in their first-round NIT matchup.

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