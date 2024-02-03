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Sights & Sounds from UCF's 74-63 win vs. No. 23 Oklahoma

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The atmosphere inside the sold-out Addition Financial Arena as the UCF Knights take down the No. 23 Oklahoma Sooners and Johnny Dawkins gets his 300th career coaching win.

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