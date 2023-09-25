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Sights & Sounds from UCF's Big 12 debut at Kansas State

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCFSports.com takes you to Manhattan for the Knights' first ever Big 12 conference game at Kansas State. It was a raucous atmosphere inside Bill Snyder Family Stadium. The Knights had a lead in the second half, but ended up falling to the Wildcats 44-31.

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