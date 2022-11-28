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{{ timeAgo('2022-11-28 21:26:13 -0600') }} football Edit

Sights & Sounds from UCF's final War on I-4 vs. South Florida

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The view from Raymond James Stadium in Tampa for the UCF Knights' 46-39 comeback victory against the South Florida Bulls.


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