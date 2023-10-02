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ago football Edit

Sights & Sounds from UCF's inaugural Big 12 home game vs. Baylor

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The vibe and atmosphere inside the Bounce House for UCF's inaugural Big 12 home game against Baylor, including all the highlights and lowlights (depending on your perspective). George O'Leary, Blake Bortles and the rest of the 2013 Knights returned as it was the 10-year anniversary of their Fiesta Bowl win vs. the Bears.

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