Advertisement
News More News
ago football Edit

Sights & Sounds from UCF's trek to Texas Tech

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

In a hard-fought Big 12 battle decided in the final minutes, the Texas Tech Red Raiders edged the UCF Knights for a 24-23 victory in the first-ever meeting between the two schools. UCFSports.com takes you to the South Plains of West Texas to experience the game day atmosphere at Jones AT&T Stadium in Lubbock.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement