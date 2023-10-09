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Sights & Sounds: UCF Knights vs. Kansas Jayhawks

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCFSports.com takes you to Lawrence for the first ever game between the UCF Knights and Kansas Jayhawks. This is the final season of this version of David Booth Memorial Stadium which will soon undergo massive renovations, part of KU's $300M "Gateway District" to be completed prior to the 2025 season. As always, here's the view of the atmosphere and what it felt like inside and outside the stadium.

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