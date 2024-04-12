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Top prospects expected for Nauts vs. Knights Spring Game
Brandon Helwig
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UCFSports
Publisher
UCF's Friday night spring game is expected to draw a score of top prospects, including some key targets in the 2025 class.
It was a year ago at this time Taevion Swint pledged his verbal commitment to the Knights.
Here's a look at some of the prospects expected to roll through on Friday.
UCF Commits
Class of 2025
Class of 2026
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