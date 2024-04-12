Advertisement
News More News
ago football Edit

Top prospects expected for Nauts vs. Knights Spring Game

Four-star RB Taevion Swint committed during the 2023 spring game.
Four-star RB Taevion Swint committed during the 2023 spring game. (Ryan Rivera/Rivals.com)
Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF's Friday night spring game is expected to draw a score of top prospects, including some key targets in the 2025 class.

It was a year ago at this time Taevion Swint pledged his verbal commitment to the Knights.

Here's a look at some of the prospects expected to roll through on Friday.

UCF Commits

Advertisement

Class of 2025

Class of 2026

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement