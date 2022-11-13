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{{ timeAgo('2022-11-13 22:04:21 -0600') }} football Edit

Travis Williams reflects on Tulane, talks challenge of defending Navy

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF's defense was down three starters against Tulane, including their top linebacker and both safeties. Defensive coordinator Travis Williams looks back on the performance and also discusses the challenge of this week's game against Navy and defending their triple option.


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