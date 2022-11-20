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{{ timeAgo('2022-11-20 20:27:30 -0600') }} football Edit

Travis Williams talks about defending Navy, shifting focus to S. Florida

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF defensive coordinator Travis Williams spoke about the challenge of defending against a unique offense in the 17-14 loss to Navy and regrouping for this week's rivalry game against South Florida.


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