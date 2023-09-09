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UCF 18, Boise State 16 - Gus Malzahn Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Kicker Colton Boomer nailed four field goals, including the game-winner as time expired, lifting UCF to an 18-16 victory on the blue turf at Boise State. Head coach Gus Malzahn reflects on the victory.

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