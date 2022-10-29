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UCF 25, Cincinnati 21 - Gus Malzahn Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

UCF head coach Gus Malzahn talks about the victory against No. 20 Cincinnati.

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