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UCF 28, Cincinnati 26 - TDs & Postgame Celebration

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

The scene from Cincinnati's Nippert Stadium for UCF's first Big 12 win, including RJ Harvey's two second-half touchdowns and John Rhys Plumlee saluting the crowd.

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