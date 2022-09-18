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UCF 40, FAU 14 - Gus Malzahn Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF head coach Gus Malzahn talks about his team's complete performance in their 40-14 road victory at FAU.

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