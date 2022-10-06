News More News
{{ timeAgo('2022-10-06 00:31:16 -0500') }} football Edit

UCF 41, SMU 19 - Rhett Lashlee Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

SMU head coach Rhett Lashlee talks about his team's loss to UCF.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}