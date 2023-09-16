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UCF 48, Villanova 14 - Gus Malzahn Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF head coach Gus Malzahn talks about his team's performance in the 48-14 victory against Villanova.

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