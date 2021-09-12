 UCFSports - UCF 63, BCU 14 - Players Press Conference
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UCF 63, BCU 14 - Players Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
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LB Tatum Bethune

WR Ryan O'Keefe

RB Trillion Coles

DL Big Kat Bryant


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