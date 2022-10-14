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UCF 70, Temple 13 - Player Press Conferences

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF wide receiver Kobe Hudson had his best game in a 'Nauts uniform, catching four passes for 121 yards and two touchdowns.

Temple saw some early success moving the ball, but UCF"s defense clamped down and didn't allow the Owls to see another score from the midway point of the second quarter.

UCF wide receiver Ryan O'Keefe ran wild on Temple, catching seven passes for 111 yards and two touchdowns.

UCF quarterback John Rhys Plumlee had his best game, completing 18 of 22 passes for 373 yards and four touchdowns. He also ran for three more scores, accounting for seven total touchdowns.

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