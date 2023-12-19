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UCF arrives in Tampa for Gasparilla Bowl - Gus Malzahn Press Conference

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF head coach Gus Malzahn held a press conference upon their arrival in Tampa for the upcoming Gasparilla Bowl against Georgia Tech. Malzahn indicated all key players will play with the exception of CB Corey Thornton, who entered the transfer portal.


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