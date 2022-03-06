 UCFSports - UCF Baseball: Greg Lovelady recaps weekend series vs. Ole Miss
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UCF Baseball: Greg Lovelady recaps weekend series vs. Ole Miss

Brandon Helwig • UCFSports
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@ucfsports

After splitting the first two games, UCF drops the rubber match to No. 2 Ole Miss 9-1.

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