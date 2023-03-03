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UCF Baseball walks it off to win Game 1 vs. Georgia Southern

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

What a win for UCF Baseball.

Trailing 4-3 going to the bottom of the ninth, John Rhys Plumlee got the inning started by using his speed to push a single into a double. After a sacrifice, Nick Romano's RBI single sends JRP home to tie the game, then Tom Josten walked it off with a home run to right center for the 6-4 victory.

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