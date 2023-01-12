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{{ timeAgo('2023-01-12 00:10:42 -0600') }} basketball Edit

UCF Basketball beats Memphis in double OT - Final seconds & celebration

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

In a game that wasn't decided until two overtimes and three hours duration, UCF pulls off the huge AAC victory against the Memphis Tigers, 107-104, to improve to 13-4 and 4-1 in the league.

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