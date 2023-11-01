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UCF Basketball: Get to Know Freshman Comeh Emuobor

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Comeh Emuobor, a freshman from Raleigh, N.C. who spent last season at Brewster Academy in New Hampshire, chose UCF over an offer list that included UMass, Virginia Tech, Illinois, South Carolina, Texas A&M, Alabama, Mississippi State, Arizona State and Kansas State.

Emuobor talks about why he chose UCF, his strengths on the court, favorite players growing up and more.


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