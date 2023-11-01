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UCF Basketball: Get to Know Freshman Mintautas Mockus

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

The final addition to UCF's roster was Mintautas Mockus, a native of Lithuania who will be a freshman this season. Mockus had a standout summer as the leading scorer in the NBA Academy games, which caught the eye of colleges including UCF.

Mockus talks about his journey, adjusting to life in the U.S. and what he'll bring to the team.


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