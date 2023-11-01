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UCF Basketball: Get to Know Freshman Nils Machowski

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Nils Machowski is loving it at UCF. The native of Germany will only be a freshman, but the point guard comes in with two years of high-level experience playing for U19 Alba Berlin and the U18 German National Team.


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