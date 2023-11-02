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UCF Basketball: Get to Know Shemarri Allen

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

UCF is expecting big things from Shemarri Allen in their first season in the Big 12. The UMKC transfer will not only play a big role on the court, but off as well. The fifth-year player was voted to be one of two team captains.

Allen is coming off a season at UMKC where he averaged 17.0 points, 5.0 rebounds, 2.7 assists and 2.0 steals. He was named to the All-Summit League second team and the All-Defensive Team.


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