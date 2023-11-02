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UCF Basketball: Get to Know Tyler Hendricks

Brandon Helwig • UCFSports
Publisher
@ucfsports

Tyler Hendricks is ready for his spotlight. He and his twin brother Taylor had always starred together on the court, but Tyler redshirted last season while Taylor had a monster year that ultimately led to him getting drafted No. 9 overall by the Utah Jazz.

Now healthy and more acclimated, Tyler is ready to contribute for UCF as they make the jump into the Big 12.


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