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UCF comes up short against unbeaten Ole Miss, 70-68
Brandon Helwig
•
UCFSports
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ORLANDO, Fla. (AP) — Allen Flanigan scored 18 points and blocked a layup with a second remaining to help Mississippi survive a wild final minute and even wilder final two seconds to defeat UCF 70-68 on Sunday.
Ole Miss held a six-point lead with 52 seconds left before UCF's Marchelus Avery hit a 3-pointer to cut the lead in half. After a turnover Shemarri Allen made two from the line to get the Knights within 68-67. The Rebels committed another turnover, but Moussa Cisse blocked back-to-back layup attempts and Flanigan grabbed the rebound. He made two free throws for a 70-67 lead with four seconds left.
With their three-point lead, the Rebels fouled Darius Johnson, who made only one of two free throws. Flanigan’s inbound pass was stolen but he blocked a layup by Sellers. Avery got the rebound but his short bankshot that would have tied the game was ruled to be after time expired.
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